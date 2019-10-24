استعدوا لطقس الجمعة المقبل.. نصائح لسكان المحافظات المهددة بالأمطار الغزيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نرمين الجلاد:

حذر مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، المواطنين في محافظات شمال الدلتا من موجة طقس سيء تضرب محافظاتهم يوم الجمعة المقبل، وفي ظل هذا الطقس المتقلب والتحذيرات المتتالية نقدم لكم مجموعة من النصائح المهمة، التي يجب أخذها بعين الاعتبار لتكونوا بأمان أنتم وأسركم وممتلكاتكم:

1- كيفية الحماية من نزلات البرد

تناولوا الأطعمة الغنية بالفيتامينات خاصةً (C)، وأكثروا من الماء والعصائر الطازجة لتقوية المناعة، واغسلو اليدين جيدًا.. كما يجب استعمال الأدوات الشخصية تجنبًا لانتقال العدوى.

2- ارتداء ملابس ثقيل

على المواطنين الذين عليهم التواجد خارج المنزل يوم الجمعة ارتداء ملابس ثقيلة؛ مثل الجاكت المنتفخ pump أو المعاطف الجلدية ذات " الزنط" أو "الكولة العالية" أو الياقة الفرو والجوارب والقفازات السميكة وغطاء الأذنين، لتجنب برودة الجو والحفاظ على درجة حرارة الجسم ورطوبته. واحرصوا على اقتناء بالطو المطر.

3- المشي بعناية والابتعاد عن أعمدة الإنارة

أثناء موجة الطقس السيء ونزول الأمطار قد تصبح الطرق والأرصفة منزلقة للغاية، لذا عليكم المشي بعناية تجنبًا للسقوط أو التعرض لأي إصابة، وارتداء الأحذية المقاومة للانزلاق؛ مثل البوت الطويل المخصص لأجواء المطر، والابتعاد عن أماكن أعمدة الإنارة، التي قد تكون معرضة لحدوث ماس كهربائي.

4- ما المشروبات المناسبة؟

عليكم بتناول بعض المشروبات الساخنة، والتي تعطي شعورا بالدفء، مثل الكاكاو الساخن باللبن، وحمص الشام بالزنجبيل والكركم، والقرفة بالزنجبيل، والكمون بالليمون، والكركم بلبن خال من الدسم.

5 - سقط الموبيل واللاب توب في الماء.. ماذا أفعل؟

في بعض الأحيان تتعرض الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب للبلل من جراء تساقط الأمطار عليها. فما العمل حينئذ؟.. هناك بعض القواعد يجب اتباعها عند ملامسة الهواتف للسوائل؛ حيث يتعين إيقاف الجهاز فورا منعا لحدوث قفلة كهربائية، وخلع البطارية إن أمكن.

وفي الخطوة التالية؛ تجفيف الموبيل من خلال تفكيك جسم الهاتف وإخراج بطاقة SIM والذاكرة ولف الجهاز في منشفة ورقية، ثم يتم وضعه لعدة أيام في كيس بلاستيكي مغلق به أرز جاف غير مطهي.

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وبالنسبة للاب توب يجب على الفور فصله عند تعرضه للبلل، وخلع البطارية والقرص الصلب إن أمكن، وبعد ذلك تجفيف كل شيء بواسطة قطعة قماش ناعمة وخالية من الوبر. وفي الخطوة التالية يتم تجفيفه في درجة حرارة متوسطة.

6 - القيادة في الأمطار.. دليلك للوصول بأمان

إذا كان لديكم موتوسكيل أو سيارة.. عليكم الحذر أثناء القيادة على طرق زلقة؛ نظرا لأن بِرك المياه الناشئة ترفع خطر الانزلاق. ولسلامة وأمان القيادة عليكم بالآتي:

تقليل السرعة: عندما يكون مجال الرؤية أقل من 50 مترا، يتعين ألا تتجاوز السيارة سرعة 50 كلم/س.

الرؤية الواضحة: يجب تنظيف مساحات الزجاج، واستبدالها إذا لزم الأمر.

تشغيل الضوء: ينصح الخبراء بتشغيل ضوء السير النهاري، والتحول إلى الضوء الكامل عندما يتطلب الموقف ذلك.

7 - كيف تتحكم في السيارة إذا حدث انزلاق؟

في البداية عليك التحلي بالهدوء؛ نظرا لأن الارتباك أو حتى الفرملة بشكل شديد يتسببان في تفاقم الموقف في الغالب.. والتصرف الصحيح في هذا الموقف تتمثل في الفرملة بحذر والتمسك بالدركسيون جيدا، مع التوجيه العكسي بشكل خفيف.

8 - كيف تحمي ممتلكاتك وأسرتك من الأمطار ؟

- يفضل الابتعاد عن النوافذ الزجاجية والأبواب المعدنية، وعدم السماح للأطفال باللعب خارج المنزل، مع تثبيت الأجسام القابلة للتطاير جراء الرياح كالألواح المعدنية أعلى منزلك و"أطباق الدش" وغيرها.

- إجراء الصيانة الدورية واللازمة للتوصيلات الكهربائية وشبكات المياه، وتوفير وسائل الإنارة الاحتياطية مثل مصباح يد أو فانوس شمع إنارة لاستخدامها عند الحاجة، وتفقد قنوات تصريف المياه مع إجراء الصيانة اللازمة لها.

-عند هطول الأمطار الغزيرة ابق بعيدًا عن خطوط الطاقة الكهربائية فانقطاعها لا يعني أنها آمن، ولا تستخدم السيارة للتنقل في المناطق المغمورة بالمياه، فالمياه الجارفة يمكن أن تفقدك السيطرة على المركبة.