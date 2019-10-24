لقصيرات القامة.. هكذا تبدين أكثر طولاً باعتماد هذه الصيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:

تواجه بعض الفتيات قصار القامة مشكلة في اختيار وتنسيق ملابسهن، لأنهم يرغبن في اتباع أحدث صيحات الموضة مع الظهور بشكل متناسق وأكثر طولاً.

قدمت مصممة الأزياء وFashion blogger ، إيمي شاهين خلال حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" حيلة مبتكرة وعصرية لقصيرات القامة، يمكن اعتمادها بسهولة للظهور بمظهر أنيق، مواكب للموضة وأكثر طولاً في آن واحد.

قالت "ايمي": "لو عايزة تباني أطول البسي جيب هاي وست زي اللوك الموضح بالصورة ونسقي معه حزام، وممكن فستان له وست لاين أو بنطلون هاي وست التلاتة هيبينوا الساقين أطول.

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وموضة skirt أو الجيب المنقطة من أكثر الصيحات التي تتصدر موضة خريف وشتاء 2019، وهي من أفضل النقوش التي تعطي لإطلالة المرأة لمسة أنثوية مليئة بالدفيء.

أفضل طريقة لتنسيق الملابس المنقطة هو اختيار قطعة واحدة سواء بلوزة أو تيشيرت بيزك أبيض اللون، وارتدائها مع سكارف أحمر على الرقبة وسنيكرز ويمكنكِ ايضاً ارتداء جاكت جينز فاتح.

يمكنكِ ارتداء هذا اللوك في المناسبات الليلية عن طريق الاعتماد على بلوزة شيفون باللون الأسود أو الأحمر وإكسسوارات فضيه وحزام عريض من الجلد الأسود، وتنسيقها مع حذاء ذو كعب عالي.