بالأسعار - أحدث صيحات الخطوبة للرجل: دبلة وسوار وخاتم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:

يعد خاتم الزواج أو الخطوبة تقليدا مستمرًا على مر الزمان، وفي الآونة الأخيرة ظهرت تصاميم عصرية غير تقليدية "لدبل الزواج الرجالي"، منها التيتانيوم والخشب، وآخرها التانجستين المشكلة بمواد أخرى، علاوة على طقم الخطوبة الرجالي.. ونستعرض لكم بالأسعار في النقاط التالية، وفقًا لأحد المحال الشهيرة في إكسسوارات الرجل.

- دبلة تانجستين أزرق موديل "مط" ممزوجة بالتانجستين الأسود اللامع بـ500 جنيه.

- دبلة تانجستين لامع مطعمة بعاج الغزلان الطبيعي وخشب الكوا الداكن الطبيعي بـ 600 جنيه.

- دبلة تانجستين أسود لامع مزينة بفص CZ أزرق اللون بـ 400 جنيه.

- دبلة تانجستين لامع مطعمة بصدف الإبولين الطبيعي من الجوانب، وبأحجار الأوبال الطبيعي من المنتصف بـ 800 جنيه.

- دبلة تانجستين مط مطعمة بخشب الكوا الطبيعي من الداخل مُحدد بخطين لامعين من الفضة بـ 500 جنيه.

Advertisements

- دبلة تانجستين موديل روز جولد لامعة مطعمه بنوعين مختلفين من خشب الكوا الطبيعي الفاتح، والغامق من الجوانب وسهم من المنتصف من الفضة بـ 600 جنيه.

- دبلة تانجستين أسود لامع مطعمة بمادة محاكاة لشكل النيزك (شكل النيزك المصنع) بـ600 جنيه.

- دبلة تانجستين أسود لامعة مطعمة بعاج الغزلان البيج ذو نقش ليزر من الجوانب بـ 600 جنيه.

- دبلة تانجستين أسود وفضي مط تميزت بخط ذهبي لامع بالمنتصف بـ 400 جنيه.

ومن الاتجاهات الحديثة في عالم إكسسوارات الخطوبة للرجال "شبكة" مكونة من دبلة وسوار وخاتم يتمز بشكل عصري ومتناسق مع بعضه، وتبدأ أسعار الشبكة من 1000 جنيه مصري، وتختلف وفقًا للخامات والأشكال المستخدمة.

نادر هشام، مسؤول مبيعات بأحد المحال الشهيرة لإكسسوارات الرجال، قال لمصراوي: هناك إقبالاً ملحوظاً هذا الموسم على شراء الدبلة التانجستين السوداء مع السوار المتناسق معها، مشيرًا إلى أن أغلب المواد المستخدمة في الأطقم الرجالي هي من الاستالستين والمعادن المطلية بماء الذهب والتانجستين وعاج الغزلان وخشب الكوا بجانب الجلد الطبيعي، ولا يتغير لونها أو تصدأ.