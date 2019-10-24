ماسكات ترطيب الشعر في 30 دقيقة فقط..سهلة وبسيطة

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 04:43 مساءً - الشعر بحاجة دائمة إلى الترطيب، أيًّا كان نوعه، فمرة واحدة على الأقل كل أسبوع امنحي شعركِ ماسك طبيعيًّا بمواد تحتوي على الفيتامينات والكالسيوم، سوف تساعدكِ في التحلص من مشاكل الشعر المختلفة، وتمنحكِ اللمعان والترطيب الذي تبحثين عنه.

لهذا إليكِ ماسكات سهلة لترطيب الشعر في 30 دقيقة فقط، لن تأخذ من وقتكِ الكثير.



ماسك البيض وزيت الزيتون

ماسك البيض وزيت الزيتون



- 1 بيضة

- 2 ملعقة كبية زيت زيتون

- 1 ملعقة صغيرة زيت جوز الهند



طريقة عمل الماسك



اخلطي البيض مع زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

وزعي الماسك على شعركِ بالكامل.

- اتركيه لمدة نصف ساعة

- كرري الماسك مرة أسبوعيًّا، إذ إنّ البيض يحتوي على البروتينات المغذية لشعرِك، ويساعد زيت الزيتون على لمعانه، ويحميه العسل من الجفاف والتقصف.



ماسك الموز والزبادي والعسل

ماسك الموز والزبادي والعسل



- كوب زبادي

- حبة موز مهروسة

- ملعقة كبيرة عسل صافي

- ملعقة صغيرة زيت خروع





طريقة عمل الماسك

- اخلطي المكونات مع بضعها حتى تصبح خليطًا.

- ضعيه على شعركِ لمدة 30 دقيقة.

- اشطفي شعركِ بالماء الفاتر ثم بالشامبو

- هذا الماسك غني بالفوائد لشعرِك، إذ يحتوي الموز على البوتاسيوم والزنك وغيره من المعادن المفيدة للشعر، وتقوم الزبادي والعسل بتطرية الشعر، لمظهر صحي وجذاب، وزيت الخروع يساعد على تغذية فروة الرأس، وحمايتها من البتكيريا.



النخاع والزبادي

جربي ماسك النخاع والزبادي



- ربع كوب من النخاع الطازج

- 2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

- ملعقة كبيرة زبادي





تُخلط المكونات مع بعضها البعض، وضعيها على الشعر لمدة 30 دقيقة.

اشطفي شعركِ بعدها بالماء الفاتر والشامبو الخاص بكِ.

كرري العملية مرة أسبوعيًّا لأفضل ترطيب للشعر.

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