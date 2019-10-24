فيديو لشبان وفتيات يمارسون الرياضة في حديقة عامة يثير غضب السعوديين

حالة من الغضب انتابت رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه شبان وفتيات تمارين رياضية داخل حديقة عامة بالمملكة، الأمر الذي تعتبره هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مخالفا للتقاليد والآداب العامة.

وشن مغردون هجوما على أبطال الفيديو، كما أثارت مصورة الفيديو سخطا شديدا، حيث وصفت محجبين اثنين كانتا في الحديقة بـ"النينجا"، ضمن تعليقها على الفيديو.

وتتبع المملكة سياسة الانفتاح التدريجي حاليا تزامنًا مع رؤية السعودية 2030، لا سيما فيما يتعلق بحقوق المرأة، التي بات من حقها السفر والزواج دون الرجوع لولي أمرها.

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وعلق الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود، على الفيديو عبر حسابه على موقع تويتر، قائلا: "فعل مناف للذوق العام والآداب العامة، وهذا مكان عام وليس ناديا رياضيا، وهناك صالات رياضية مختصة لذلك".

واستكمل: "والتنمر من قبل المصورة ووصفها للمحجبة بأنها نينجا وكريهة هذا التصرف سوء أدب، وتستحق عليه العقاب، بجاحة وجراءة وقلة أدب وعدم تربية".