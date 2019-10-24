احتفلت الفنانة ليلى علوي بمرور 5 سنوات على تأسيس جروب "الليلاوية"، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وعبرت "ليلى" عن سعادتها بتأسيس الجروب، الذي شاركها فرحتها في الكثير من الأوقات العائلية: "بيمر خمس سنين على تأسيس جروب الليلاوية.. قدمتولي فيهم كل الدعم والاحتفاء والمحبة اللي أي حد في الدنيا لازم يكون سعيد وممتن لوجودهم في حياته".
وتلقت "ليلى" الكثير من تعليقات متابعيها الذين عبروا عن حبهم لها، منها: "أنتي تستاهلي أنك تتحبي يا لولي"، "لولي القمر حبيبة المصريين"، "أنا بحبك أوي يا ليلى".
ويذكر أن ليلى علوي اعتذرت مؤخرًا عن عدم حضور مهرجان أيام قرطاج السينمائية، في دورته الثلاثين، بسبب ظروف عائلية طارئة لن تمكنها من السفر، وكان من المفترض أن تشارك في تأبين المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. ليلى علوي تحتفل بمرور 5 سنوات على "الليلاوية".. ومتابعوها: بنحبك أوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.