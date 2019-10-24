فيديو.. ليلى علوي تحتفل بمرور 5 سنوات على "الليلاوية".. ومتابعوها: بنحبك أوي

احتفلت الفنانة ليلى علوي بمرور 5 سنوات على تأسيس جروب "الليلاوية"، عبر مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعبرت "ليلى" عن سعادتها بتأسيس الجروب، الذي شاركها فرحتها في الكثير من الأوقات العائلية: "بيمر خمس سنين على تأسيس جروب الليلاوية.. قدمتولي فيهم كل الدعم والاحتفاء والمحبة اللي أي حد في الدنيا لازم يكون سعيد وممتن لوجودهم في حياته".

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وتلقت "ليلى" الكثير من تعليقات متابعيها الذين عبروا عن حبهم لها، منها: "أنتي تستاهلي أنك تتحبي يا لولي"، "لولي القمر حبيبة المصريين"، "أنا بحبك أوي يا ليلى".

ويذكر أن ليلى علوي اعتذرت مؤخرًا عن عدم حضور مهرجان أيام قرطاج السينمائية، في دورته الثلاثين، بسبب ظروف عائلية طارئة لن تمكنها من السفر، وكان من المفترض أن تشارك في تأبين المخرج التونسي الراحل شوقي الماجري.