صاحبة "الركلة الشهيرة" في لبنان تحتفل بزفافها وسط المحتجين

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في الليلة السابعة لتظاهرات لبنان، ومن ساحة رياض الصلح في بيروت وتحديدًا أمام القصر الحكومي، احتفلت الشابة اللبنانية، ملاك علوية، صاحبة فيديو الركلة الشهيرة لأحد مرافقي وزير لبناني، بحفل زفافها وسط المحتجين.
والتقطت ملاك التي ارتدت فستانا أبيض قصير وزوجها، صورًا مع المتظاهرين وهم يحملون العلم اللبناني.
وكان قبل أسبوع من الآن، تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لفتاة تركل أحد مرافقي الوزير وعضو الحزب التقدمي الاشتراكي، أكرم شهيب، بعد أن قام الخميس الماضي، بإطلاق النار في الهواء ضد متظاهرين قطعوا طريقاً كان يسير فيه في العاصمة بيروت هو وأسرته.
كما انتشرت لقطات للركلة بطريقة رسومات معلقًا عليها عبارة "نحنا الشعب.. والشعب خط أحمر"، لتصبح أيقونة للانتفاضة.
يذكر أن الوزير شهيب اعتذر عن إطلاق النار عقب انتشار مقطع الفيديو على مواقع التواصل، موضحاً أن "مجموعة من الشبان اعترضوا سيارته خلال عودته مع زوجته وابنته من مكتبه في وسط المدينة، ونزل أحد المرافقين لفتح الطريق فعمد أحد المتظاهرين على ضربه على رأسه، فعمد المرافق إلى إطلاق النار في الهواء".
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