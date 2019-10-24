لمواجهة الطقس البارد.. 5 نصائح غذائية

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تقلبات لعدة أيام في درجات الحرارة، يصاحبها هطول الأمطار على القاهرة والجيزة، وبعض مناطق من الجمهورية.

وقدم الدكتور هاني الناظر بعض النصائح الصحية الواجب اتباعها لصحة الأطفال وتجنب الأمراض المختلفة، وكذلك للشعور بالدفء، ومن بينها:

- الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة.

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- تناول القرفة والزنجبيل والكاكاو والشاي والأعشاب الطبيعية ويمكن إضافة اللبن لها.

- حساء العدس يملأ المعدة بسبب الألياف النباتية الموجودة فيه، كما يمنح الجسم الحرارة والدفء.

- يحتوي العدس على سعرات حرارية قليلة تساعد على إنقاص الوزن.

- يمكن إضافة قليل من الشطة والكركم للطعام، الذي يعمل كعامل مساعد في تنشيط الدورة الدموية، مما يؤدي إلى تدفئة الجسم بصفة عامة.