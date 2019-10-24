بالتزامن مع بداية برودة الطقس.. نصائح ذهبية لتجنب الإصابة بالإنفلونزا

تقلبات الطقس خلال فصلي الخريف والربيع يعتبر وقتا مثاليا للإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، ولكن هناك بعض النصائح التي يمكن العمل بها لتجنب الإصابة بنزلات البرد في الوقت الحالي.

حيث نشرت الهيئة الروسية للمراقبة وحماية المستهلك مجموعة من التوجيهات والنصائح، لتجنب الإصابةب البرد كما يلي:

- أخذ اللقاحات ضد الإنفلونزا في الوقت المناسب.

- عدم الاحتكاك بالأشخاص الذين يحملون علامات الإصابة بالمرض.

Advertisements

- أهمية تنظيف الأنف باستمرار.

- غسل اليدين بالصابون، خاصة بعد العودة من الشارع واستخدام وسائل النقل العمومية.

- ضرورة تهوية الغرف باستمرار وترطيب الهواء داخل المساكن.

- اتباع نظام حياة سليم وتغذية متوازنة.

- القيام بتمارين رياضية والنوم ساعات كافية.