نصائح لوقاية أطفالك من الطقس السيئ

يشهد الطقس منذ أيام عدة تقلبات مناخية وسقوط أمطار، خاصة في محافظتي القاهرة والجيزة. وكانت هيئة الأرصاد الجوية توقعت انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، وسقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال الصعيد. وبالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، هناك نصائح يجب على الأمهات اتباعها للمحافظة على صحة الأطفال بحسب موقع"EverydayHealth": - ليعتاد الأطفال على الطقس الخارجي، يجب فتح النوافذ. - غسل اليدين أو استخدام معقم للسيطرة على انتشار الجراثيم، والبكتريا، التي تنقل الأمراض. -يجب مسح باستمرار أي أسطح يلمسها أطفالك إذا كان أحدهم مريضا. Advertisements - استخدام البخاخات والمناديل المطهرة في التنظيف. - يجب تعقيم مقابض الأبواب والحنفيات وغيرها، حتى لا تنتقل العدوى. - الاستمرار في غسل الوجه والكفين والرقبة والأذن والأرجل بماء الصنبور. - من الأفضل تغيير جميع الملابس بأخرى نظيفة. - تناول يوميا ملعقة من عسل النحل. غسل اليدين باستمرار لمدة 30 ثانية لقتل الأمراض والبكتيريا.

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