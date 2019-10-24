صيحات جريئة ومبتكرة بأسبوع الموضة في عاصمة كوريا الجنوبية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا يزال أسبوع الموضة مستمرًا في القارة الآسيوية، حيث اختتمت فعاليات أسبوع الموضة لربيع 2020 في سول مطلع هذا الأسبوع، والذي شهد عرض أحدث تشكيلات كبرى دور الأزياء الكورية في مركز دونج دايمون ديزاين بلازا الثقافي.

وبينما شهدت المدرجات ظهور العديد من الصيحات الجريئة المبتكرة، اجتاح نجوم ستايل الشارع شوارع العاصمة بإطلالاتٍ مميزة مُفعمة بالأناقة والجرأة، وغنية بالطبعات الحيوانية بدءًا من خطوط الحمار الوحشي إلى طبعة الثعبان غيرها، إلى جانب طبعات الكاروهات وطبعات الشعر أو ما يُعرف باللوغومانيا.

وبرزت الكثير من القطع الأساسية كمعاطف الترانش الكلاسيكية وسترات الكارديغان الصوفية المكتنزة، بالإضافة إلى القمصان البيضاء الكلاسيكية، أمّا في ما يخصُّ الإكسسوارات فقد سيطرت أحذية البوت بمختلف أنماطه على المشهد إلى جانب حقائب الخصر و قبعات الباكيت.

نستعرضُ فيما يلي أفضل إطلالات الشارع من أسبوع الموضة في سيول، فما رأيك؟