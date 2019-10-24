"دموع حورية البحر" أحدث صيحات المكياج

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ- تمثل "دموع حورية البحر" “Mermaid Tears” أحدث صيحات المكياج في خريف/شتاء 2019/2020 لتمنح المرأة إطلالة ساحرة تأسر الألباب. وأوضحت مجلة "فرويندين" الألمانية أن صيحة "دموع حورية البحر" عبارة عن وضع ظلال جفون ملونة في زاوية العين الداخلية فقط لإطلالة مشرقة تنطق بالأنوثة والرقة. وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن تزيين العين بألوان زاهية كالأصفر والوردي والأزرق للحصول على إطلالة جذابة تخطف الأنظار.

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