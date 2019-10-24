مواصفات تحلم بها هنا شيحة في شريك الحياة: "يبقى راجل"

تحدثت الفنانة هنا شيحة خلال استضافتها في برنامج "عرب وود"، عن مواصفات شريك حياتها الذي تتمناه في المستقبل، كما تطرقت للحديث عن الصفات التي لا تتقبلها في بعض الأشخاص.

وفي فيديو نشرته صفحة البرنامج الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قالت هنا شيحة إنها تتمنى في شريك حياتها، "إنه يبقى راجل.. كلمة راجل دي حاجات كتير كتير أوي أوي.. وده بقا شيء نادر في عالمنا الجميل بس تمام".

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وأضافت خلال فقرة "سؤال وجواب"، التي تذاع عبر البرنامج، أن أكثر الصفات التي يمكن أن تزعجها في المحيطين بها هي "الكذب"، حيث قالت، "الكدب ده أكتر حاجة أنا بكرهها في حياتي، فأنا ممكن أقبل أي حاجة إلا الكدب".

انفصال هنا شيحة وأحمد فلوكس

وتعتبر تلك هي المرة الأولى التي تتحدث فيها الفنانة هنا شيحة عن الارتباط مجددا بعد انفصالها مؤخرا عن الفنان أحمد فلوكس، حيث أعلنت طلاقها رسميا عبر القنوات الإعلامية المختلفة، وقالت إن سبب الانفصال هو "شخصياتنا مش راكبة على بعض".