صور.. أحمد حلمي يدعم ابنته في مشروع الرسم

يبدو أن موهبة الرسم لدى أحمد حلمي قد ورثها لابنته الكبرى لي لي، وبدأ في دعمها بالفعل، حيث نشر عبر خاصية "ستوري" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا لمشروعها الفني الجديد.

تضمنت الصور التي نشرها حلمي، تقريرا صحفيا تحدث عن أعمال لي لي البالغة من العمر 16 عاما، فقد أسست مشروعا للرسم على الملابس، واسمته "lillysworkshop"، عبر "إنستجرام".

وتغير لي لي عبر مشروعها الجديد من شكل الملابس والحقائب وترسم عليها رسومات فريدة، بدأت بالفعل في مشاركتها مع متابعيها عبر "إنستجرام"، وكان والدها هو أول الداعمين لها.

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لي لي قليلة الظهور

يذكر أن لي لي ابنة أحمد حلمي ومنى زكي قليلة الظهور، ولا يحب الثنائي أن تظهر ابنتهما أمام الكاميرات كثيرا، ولكنها ظهرت مؤخرا في حفل جنيفر لوبيز مع والديها، وأثار ظهورها ضجة كبيرة حينها.