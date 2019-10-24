لو عايز تخفض وزنك..تناول هذه الوجبة يوميا في الإفطار

قالت خبيرة التغذية الأسترالية سيوزي باريل، إن هناك عناصر غذائية تسهم في إنقاص الوزن كثيرا، إذا جرى تناولها في الصباح.
وأضافت، أن وجبة الإفطار يجب أن تحتوي على البروتينات، ومن أفضلها على الإطلاق البيض المخفوق، حيث أن البروتينات تساعد على التحكم بمستويات السكر في الدم في الصباح، بحسب ما نشرته "سبوتنيك" نقلا عن صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
ومكونات وجبة الإفطار المثالية بالإضافة إلى البيض، الخضار وسمك السلمون المدخن والأفوكادو وخبز الحبوب الكاملة، كما أن خيار مشروب القهوة مع الحليب يزيد من السعرات الحرارية للمشروب، لذا يجب التخلي عنه، واستبداله بالقهوة دون لبن.
كما أكدت باريل أنه يجب شرب ما بين 300 إلى 500 ملل من الماء قبل تناول الإفطار، كما أن الشاي الأخضر هو أفضل اختيار للإفطار.
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