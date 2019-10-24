"لن نستسلم للأزمات".. شعار رفعته رشا قلج لدعم القارة السمراء

ما تزال الأزمة الاقتصادية التي أشعلت فتيل الأمراض والأوبئة بالدول الأفريقية عالقةً حتى اليوم، ومع استمرار نشاط الجماعات المسلحة في بعض البلاد، يعاني مئات الآلاف من المواطنين من النزوح الداخلي، ويعيش عشرات الآلاف منهم في ملاجئ مؤقتة مكتظّة كالمدارس والكنائس، وهم محرومون من الطعام والمياه والصرف الصحي والرعاية الصحية الملائمة، كما أدى النزاع إلى التدمير الكليّ أو الجزئي لسبعين في المئة من المرافق الصحية، إضافةً إلى خفض أعداد طاقم الرعاية الصحية المؤهّل، كما يخشى العديد من الناس السفر إلى المرافق الصحية القليلة المتبقية، أو يعجزون عن دفع تكاليف العلاج فيها.

الأمر الذي دفع الدكتورة رشا قلج الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك، لتُولِي اهتماما كبيرا نحو الرعاية الصحية لمواطني القارة السمراء بتقديم الرعاية الصحية الأساسية والتخصّصية، قائلة: "تعد القارة السمراء أكثر مناطق العالم تفشيا لأمراض مثل مرض نقص المناعة المكتسب إيدز أو سيدا، بحيث تحتوي وحدها على 60% من جميع حالات الإصابة بينما لا تتعدى نسبة سكانها 11% من مجموع سكان العالم، وهذا أمر خطير جدا فأدركت أنه لا يوجد حل لهذه الكارثة سوى تأهيل الأطباء وتدريبهم على أحدث الأدوات الطبية التكنولوجية، ما يجعلهم قادرين على محاربة تلك الأمراض المميتة".

وتعمل مؤسسة ميرك الخيرية برئاسة رشا قلج، على قدم وساق لمساندة قارة أفريقيا في محنتهم والأخذ بيدهم نحو التطور والنهوض وهذا لا يأتي قبل أن تتعافى الشعوب الأفريقية من الأمراض الجسيمة، وأنهت رشا الحديث قائلة: "90% من جميع مرضى حمى المستنقعات أو الملاريا البالغ عددهم في العالم ما بين 300 و500 مليون شخص يوجدون في أفريقيا وناهيك عن الأورام الحميمة والمستعصية، لذا فتأهيل وتدريب الأطباء ورفع مستواهم المهني يصب في مصلحة هؤلاء المرضى أولا قبل الطبيب، وهذا ما حققناه حينما عقدنا تدريبا للأطباء الأفارقة بمعهد الأورام المصري نظرا للمستوى العلمي المتقدم للأطباء المصريين وباعهم العظيم في علاج الأورام".