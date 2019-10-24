"آغنر" تُطلق مجموعة ربيع وصيف 2020 التي تجمع بين الفخامة والبساطة

أطلقت العلامة التجارية الفاخرة المختصة بالجلود آغنر AIGNER مجموعة ربيع/صيف 2020 العصرية التي تجمع بين الفخامة والبساطة محققة توازناً مثالياً وأناقة فريدة في جميع قطع المجموعة، وتضمنت أزياء العلامة التجارية الفاخرة المختصة بالجلود آغنر AIGNER لربيع/صيف 2020 الفساتين ذات القصات الانسيابية، والتنانير الخفيفة، والسراويل الفضفاضة، والمعاطف الفاخرة، بتصاميم تعكس شخصية المرأة الواثقة التي تتمتع بالرقي والجاذبية.

وركزت اكسسوارات العلامة التجارية الفاخرة آغنر AIGNER لربيع/صيف 2020 على الجلود الخشنة والأقمشة اللماعة، ولم يتوقف الابداع عند هذا الحد فحسب، فقد أضافت المجموهرات ذات لمسة الترف المصنعة من معدن الذهب أو الفضة الصافي، بالإضافة إلى قبعات اللباد ذات الحواف الجلدية، إلى جانب النظارات المميزة التي صممت في هذه المجموعة بعدسات كبيرة.

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الحقائب والأحذية:

تتميز حقائب العلامة التجارية الفاخرة آغنر AIGNER المصنوعة من الجلد بطابع فريد من الرسومات الراقية، وبعض التفاصيل الذهبية والإضافات كالأزرار، وتُعد حقيبة سايبل الخاصة Cybill Specials إحدى القطع المميزة في مجموعة حقائب ربيع/صيف 2020 فهي مصنوعة من جلد البقر وينفرد الإصدار الجديد بشعار A المبطن والمزخرف بشكل ثلاثي الأبعاد، أما عن حقيبة اليد سيينا SIENA الراقية فهي فريدة بكل تفاصيلها بما في ذلك خامة جلد التمساح الملونة وتصميمها العصري مزدوج المقبض فهي ذات مقبض قصير وآخر طويل يُحمل على الكتف، أما حقيبة فايسنزا VICENZA العصرية المصنوعة من الجلد الخشن تميزت بالأصداف الجذابة التي تزينها، وصنعت حقيبة موناكو MONACO ذات الجلد المرن بالهام من الحقائب السرجية بإضافات معدنية مستديرة وبعض الدرز المزخرفة يدوياً لتدوم إلى الأبد.

أما عن الأحذية التي قدمت في العرض فقد تميزت بصدفة السلحفاة التي ظهرت على كعب كل حذاء، إلى جانب الصنادل ذات الطبقة الأمامية المصممة من الجلد الفاخر التي تمنحكِ إطلالة خاصة لا تُنسى.

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