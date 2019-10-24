بساطة السهل الممتنع بعرض أزياء "تي أو دي إس" في "ميلانو"

ي مجموعتها الجديدة التي رفعت النقاب عنها في أسبوع ميلانو لربيع وصيف 2020، لم تتخلَّ Tod’sعن نهجها المعتاد في تقديم الخطوط المستقيمة والقصات البسيطة، بل كانت المجموعة أشبه بتحية إلى أرشيف العلامة الإيطالية وتاريخها عبر عقود من الزمن تحولت فيها إلى علامة أيقونية في تصميم الجلديات والملابس العصرية.

ركّز العرض على القصات المنحوتة والتفاصيل الانسيابية البعيدة عن التنميق الذي تتسم به أحياناً الملابس الأنثوية.

كان الحضور الأقوى للأنماط الكلاسيكية الخالدة، والقصات النظيفة، وعلى الرغم من أن العرض تضمّن بعض الألوان القوية، مثل الأصفر والبرتقالي، لكن البساطة بقيت سيدة الموقف.

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أحببنا التنانير المزدانة بالكسرات الرفيعة من جانب واحد، وبقماش أحاديّ اللون من الجانب الآخر، كما لفتتنا النقشات المستوحاة من الحيوانات البرية، إلى جانب تنانير الجلد المزدانة بدوائر مفرغة أو نافرة في بعض الأحيان، فعلى خشبة العرض، تألّقت حقائب اليد الصغيرة المتعددة، بالإضافة إلى الكلاتشات المستطيلة التي تُعد أجمل تجسيد للأسلوب الكلاسيكي.

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