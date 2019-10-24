صور تنشر لأول مرة للمغنية العالمية ريانا من حياتها الشخصية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يحمل كتاب المغنية العالمية ريانا، "Visual autobiography"، أكثر من 1000 صورة تسلط الضوء على نواحي حياتها المختلفة، وليس فقط كمغنية أو مصممة أو سيدة أعمال، بل كأيقونة بصرية.

وبحسبك موقع قناة "CNN عربية" يستطيع العديد من متابعي ريانا التعرّف على الصور التي نشرتها المغنية في كتابها، وذلك إذا كانوا من متابعيها المخلصين، ولكن الكتاب ينتقل ليكشف الستار عن تفاصيل أخرى، وعلى سبيل المثال سلّط جزء من الكتاب الضوء على مرحلة طفولتها.

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وتوثق الصور فوز المغنية روبين فينتي، وهو الاسم الحقيقي لـ"ريانا"، في مسابقة ملكة جمال كامبرمير في انجلترا، بعمر الـ 16عاماً، كما يركز جزء آخر من الصور، على عيد ميلاد ريانا الـ23، حيث صورت وهي تدخن سيجارة في الوقت الذي يفتح فيها المغني، جي زي، زجاجة شامبانيا ذهبية.

ويقدم الكتاب أكثر اللحظات العامة في حياة ريانا بسياق جديد خلف الكواليس. وتضمن الكتاب أصدقاء ريانا المميزين، كما سلط الضوء على حياة ريانا وصور ما خلف الكواليس، مثل صورتها وهي تحمل ابنة أختها.

ويفسح الكتاب المجال للجمهور بالتعرف أكثر على حياة المغنية، ويوثق اللحظات الخاصة التي تعيشها بأسلوب خالد.