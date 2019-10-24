صور.. البوتات الضخمة موضة شتاء 2020

اتجاهات الأحذية ذات الرقبة أو (البوت) والأحذية الشتوية لهذا الشتاء هي في الواقع متينة وضخمة وكبيرة بدرجة كافية لتنقلك إلى موسم موضة جديد كليا، وتختلف أشكالها بدءًا من الأحذية القتالية وحتى الأحذية العالية حتى الركبة.

تشير عروض الأزياء إلى عودة الأحذية القتالية بشكل كبير.

بدءاً من تكرار المصممين طرح أحذية بأربطة عالية حتى الركبة إلى Doc Martens الكلاسيكية.

يأتي الحذاء المستوحى من التسعينيات في جميع الأشكال هذا الموسم.

سواء كان يرتدي مع الفستان الأنثوي أو الجينز الأزرق، فإن الحذاء يبدو باردًا بلا عناء وهو قوي بما يكفي لتحمل الطقس الشتوي الرطب أو الباهت.

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أحذية Doc Martens الكلاسيكية كذلك رائعة للغاية، ويضيف الحذاء الخالد حافة صغيرة إلى أي مظهر ويبدو رائعًا دائمًا كما أثبتت بيلا حديد باستمرار.

أحذية برادا كذلك يمكنك أن تستعيني بها لإطلالة حادة وحواف تعطي مظهرا شتويا.

يُعد كعب الحذاء المطاطي والأعلى مثاليين للشوارع الشتوية الرطبة، وتضاف لمسات تقليدية على شكل شيللينج.

ونشر موقعا "فوج"، و"بازار"، تلك الستايلات الجديدة والتي يمكنك أن تستوحي منها إطلالتك.