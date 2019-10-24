قدمت الشيف رانيا الجزار، طريقة عمل سمك محشي جمبري، وذلك من خلال برنامجها "نص مشكل" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من الأكلات البحرية التي يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة. مقادير عمل سمك محشي جمبري سمكة هامور جمبري صغير مقشر ومغسول ومجفف بصل أخضر مقطع جزر مبشور فلفل ألوان مقطع صغير جدًا كسبرة خضراء مقطعة صغير جدًا بشر لمون عصير لمون Advertisements عودين كرفس مقطع صغير جدًا بودرة ثوم خل ملح وفلفل وكمون وشطة طريقة عمل سمك محشي جمبري نظفي السمكة جيدا وتبليها من الداخل ببودرة الثوم والتوابل والخل. جهزي الحشوة بخلطة البصل الأخضر والجزر المبشور والفلفل الألوان والكسبرة الخضراء والكرفس. في طاجن افرشي ورق خبز ثم افردي عليه مقدارا من الحشوة. أضيفي الجمبري وعصير الليمون والملح والفلفل إلى خليط الحشو. احشى السمكة وضعيها في الطاجن وأدخليها الفرن مدة نصف ساعة تقريبا.

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