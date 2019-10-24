إطلالات ساحرة في طوكيو والملكة ليتيزيا تخطف الأنظار

خطفت الملكة ليتيزيا الأنظار لدى وصولها القصر الملكي في طوكيو برفقة الملك فيليب، في حضور شخصيات بارزة بينهم رؤساء وأفراد عائلات ملكية من أكثر من 180 دولة، من بينهم الملكة ماكسيما، الملكة ماري، والأميرة فيكتوريا.

الملكة ليتيزيا أطلت بفستان راق باللون الزهري من تصميم كارولينا هيريرا Carolina Herrera تميّز بتطريز الورود باللون الفضيّ، واكملت الإطلالة بتاج ماسيّ معروف باسم Fleur-de-Lys اضافة الى مجوهرات ماسية مماثلة عبارة عن أقراط وبروش.

من جهتها، تألقت الاميرة ماري بفستان بلون زهري فاتح تميّز بالكاب المتصل المزيّن بالترتر، أما الأميرة فيكتوريا فأطلت من جهتها بفستان مزيّن بالتخريمات مع الأكمام الطويلة.

وبعيدا عن الألوان الحيادية، أطلت الملكة ماكسيما بفستان باللون البرغندي مع الخطوط الهندسية بالأبيض والأسود. ونسّقت مع فستانها حزاماً حدد خصرها اضافة الى مجوهرات ماسية ساحرة.

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وكان للملكة ليتيزيا إطلالة سابقة متميّزة، تمثّلت بفستان طويل بطبعة الورود الملونة من ماركة Matilde Cano مع الحزام الأخضر العريض الذي حدد خصرها. وبلغ ثمن هذه الإطلالة £292. ولكن أكثر ما لفت الأنظار في هذه الإطلالة هو تنسيقها مع اكسسوار للرأس عصري، منح لوك الملكة ليتيزيا مزيداً من التميّز والرقيّ.

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