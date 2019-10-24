البليزر يطل بأكتاف مبطنة هذا الشتاء.. إليكِ طريقة تنسيقه

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)
يطل البليزر بأكتاف مبطنة في خريف وشتاء 2019/2020 ليمنح المرأة إطلالة جريئة تستحضر روح الثمانينيات.
وأوضح معهد الموضة الألماني، أن البليزر ذا الأكتاف المبطنة يمتاز بطابع جذاب ينطق بالأناقة والفخامة، مشيرًا إلى أنه يزدان بنقوش الكاروه، بينما تشتمل بعض الموديلات على صفي أزرار.
وأضاف المعهد، أن البليزر ذا الأكتاف المبطنة يمتاز بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة تناسب العمل من خلال تنسيقه مع بلوزة أنيقة وتنورة القلم الرصاص أو سروال قماشي وحذاء ذي كعب عال، في حين يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيقه مع سروال جينز وحذاء رياضي.
ولإضفاء لمسة أنوثة على البليزر ذي الأكتاف المبطنة يمكن تنسيقه مع حزام؛ حيث يسلط الحزام الأضواء على الوسط ليبوح بأنوثة المرأة.
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