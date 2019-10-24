طريقة عمل شوربة العدس

شوربة العدس من الأكلات المصرية الشهيرة، التي تنتشر في البيوت بمجرد طرق فصل الشتاء للأبواب، نظرًا لأنها يُعرف عنها أنها تعمل على تدفئة الجسم، تعرفي على طريقة تحضيرها بسرعة وسهولة. مقادير شوربة العدس مرقة. عدس. كرفس. جزر. كرات. بطاطس. طماطم. كمون. ثوم. فلفل حار. بصل. بصل اخضر. Advertisements حبهان. ورق لورا. عيش محمص. سمنة. كريمة. ملح حسب الرغبة. فلفل أسود. طريقة تحضير شوربة العدس ضعي ثوم صحيح وطماطم مقطعة ومرقة في حلة بها ماء على النار. ضيفي كرفس وكرات وحبهان وورق لورا وبصل مقطع وبطاطس مقطعة وجزر مقطع وكمون. اتركي الخليط ليغلي قليلا على النار ثم ضيفي العدس واتركيه لينضج على نار هادئة. بعد أن ينضج تماما، افرمي الخليط ليصبح شوربة ثم تضاف الكريمة ويقلب جيدا. ضعي سمنة مع ثوم مفروم في طاسة على النار وقلبي حتى يحمر ثم يضاف إليه العيش المقطع ويقلب قليلا. تقدم الشوربة ساخنة، مع العيش المحمص.

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