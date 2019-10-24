تعتبر حلوى المانجار بلانكو، من أكثر الحلويات التي يفضلها العديد من الأشخاص نظرًا لمذاقها الشهي، وتتفنن ربات المنازل في إعدادها. إليك طريقة عمل مانجار بلانكو، على طريقة الشيف"أميرة شنب". المقادير نصف كوب دقيق أرز 4 ونصف كوب حليب عود قرفة ملعقة صغيرة بيكنج صودا كوب سكر Advertisements توت مشكل طريقة تحضير مانجار بلانكو - تخلط جميع المكونات الجافة معا، وتترك جانبا. - يسخن الحليب حتى الغليان، ثم تضاف نصف كمية الحليب المغلي على مزيج الأرز. - يضاف المزيج على الحليب المتبقي، ويترك على النار مرة أخرى، مع الاستمرار في التقليب، حتى يغلظ القوام. - يصب في كأس التقديم، ويترك ليبرد تماما. - يزين بالتوت، ويقدم.

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