للمرضع.. 5 طرق لإدرار حليب الثدي

مواجهة قلة إنتاج حليب الثدى عادة ما تأتى من الأمهات فى العائلة بالنصائح التى تجعل المُرضع تزيد فى الوزن أكثر من زيادة حليب الرضاعة، أو وصفات الأطباء من أدوية وعقاقير هي فى غنى عنها، لهذا يقدم لكِ موقع "هن" الطرق الطبيعية والآمنة التى تزيد من إدرار حليب الأم بسرعة في أثناء الرضاعة الطبيعية، وهذا بحسب موقع "Home Remedy Shop".

الرضاعة الطبيعية المنتظمة

أثبتت الدراسات أن الرضاعة الطبيعية المنتظمة التى تتراوح من 6 إلى 8 مرات يوميا تساعد بشكل كبير فى إدرار اللبن.

الماء

إدرار حليب الثدى يرتبط ارتباطا مباشراً بمقدار الماء الذى يتم تناوله، وتشير الدراسات إلى أن الكمية المثالية لتناول الماء من 8 إلى 12 كوبًا يومياً.

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تدليك الثديين بلطف أثناء الرضاعة

يساعد تدليك الثديين بشكل كبير فى أن يحصل الطفل على كمية أكبر من اللبن عند الرضاعة، كما أنه يساعد على إدرار اللبن بشكل عام.

اللبن مع القرفة

تؤكد الدراسات أن لتناول القرفة دور كبير فى زيادة تدفق لبن الثديين، وتشير أيضا إلى أن إضافة اللبن يعزز دور القرفة فى إدرار اللبن.

الشوفان

الشوفان غنى بالحديد والمعادن والألياف اللازمة لإنتاج لبن الثديين، لهذا يجب الإكثار من تناوله في فترة الرضاعة.