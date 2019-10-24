مرض الذئبة الحمراء.. الأعراض والعلاج

تحدث الذئبة عندما يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة السليمة في الجسم، ويأتى ذلك للأشخاص الذين لديهم استعداد وراثي للذئبة وقد يصابون بالمرض عندما يحدث اتصال مع شيء ما في البيئة، وتشمل بعض المحفزات المحتملة للإصابة بالذئبة، وفقًا لموقع "Mayo Clinic".

أسباب الإصابة بالذئبة

أشعة الشمس

التعرض لأشعة الشمس قد يجلب آفات الذئبة الجلدية أو يؤدي إلى استجابة داخلية في الأشخاص سريعي التأثر.

العدوى

وجود العدوى يمكن أن يبدأ ظهور الذئبة أو يسبب الانتكاس في بعض الأشخاص.

الأدوية

الذئبة يمكن أن تسببها أنواع معينة من أدوية ضغط الدم، والأدوية المضادة للصرع والمضادات الحيوية.

أعراض الذئبة

الإرهاق.

الحمى.

آلام المفاصل وتورمها.

طفح على شكل فراشه على الوجه.

ضيق النفس.

ألم الصدر.

الصداع.

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احيانا يرتبط بفقدان الذاكرة.

علاج الذئبة

تعرض للشمس بطريقة صحيحة

نظرًا لأن الأشعة فوق البنفسجية يمكن أن تحفز ظهور الأعراض، لذا لا بد من ارتداء ملابس واقية مثل القبعة، وقميص بأكمام طويلة والبنطال الطويل واستخدام كريمات الحماية من أشعة الشمس.

ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة

يمكن أن تساعد ممارسة الرياضة في الحفاظ على قوة عظامك، وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية، والمساعدة في مواجهة الاكتئاب

امتنع عن التدخين

يزيد التدخين من خطر أمراض القلب والأوعية الدموية ويمكن أن يزيد من شدة آثار مرض الذئبة على القلب والأوعية الدموية.

اتباع نظام غذائي صحى

يشمل النظام الغذائي الصحي تناول الفواكه والخضراوات والحبوب الكاملة.