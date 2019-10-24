أعراض انسداد الأنف.. الأسباب والعلاج

يتعرض العديد من الأشخاص، وخاصة الاطفال لمشكلة انسداد الأنف، التي تؤدي لصعوبة الحديث أو التنفس بشكل طبيعي.

وإليكم أبرز أعراض وأسباب المرض وفقًا لـ"مايو كلينك".

أعراض إنسداد الأنف

ألم الأذن

ألم في الفك العلوي

ألم في الأسنان

سعال

التهاب الحلق

ظهور رائحة كريهة من الفم

الصداع

ألم في الصدر

التنفس ببطء

صعبة التنفس

الشخير

إفراز بلغم أصفر اللون

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أسباب إنسداد الأنف

التهاب الجيوب الأنفية

فيروسات البرد، والأنفلونزا

التعرض للحساسية وأمراض الصدر

إنسداد خلقي

ويعني ولادة الطفل بإنسداد في فتحة أو فتحتي الأنف، الأمر الذي يتطلب أحيانًا دخولًا جراحيًا.

تضخم اللوز

قد يحدث إنسداد الأنف بسبب تضخم اللوزتين.

اللحمية

وهي وجود كتلة لحمية خلف الأنف وفوق اللوزتين، وتتطلب إزالتها بعملية.

انحراف الحاجز الأنفي

وقد يحدث بسبب الصدمات التي يتعرض لها الوجه.

علاج إنسداد الأنف

تتباين علاجات إنسداد الأنف بين العلاجات الطبيعية، أو باستخدماء الدواء والتدخل الجراحي.

العلاج بالأعشاب

مثل البابونج والزنجبيل، والليمون الدافئ، فهي تساعد في فتح مجرى التنفس.

المحلول الملحي

وهو استخدام الماء الدافئ المُذاب فيه الملح، ومحاولة استنشاقه.

العلاج بالدواء

وهو ما يصرفه الطبيب، من أدوية علاجية حسب الحالة الصحية، بين البخاخات، وعلاجات البرد، وأدوية علاج الجيوب الأنفية.

العلاج بالجراحة

ويحدث في حالة انحراف الحاجز الأنفي، إو الإنسداد الخُلقي.