سارة نخلة تُجري عملية جراحية.. والسبب "قرصة نملة"

نشرت الفنانة السورية سارة نخلة، صورة جديدة لها على سرير المرض، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت "نخلة" على الصورة قائلة: "أنا أول مرة بعمل الحركة دي ولا عمري حبيت حد يشوفني تعبانة أو ضعيفة، بس الحوار غريب شوية أو شويتين الحقيقة، دي كانت ليلتي في المستشفى بعد ما روحت البيت بعدين حسيت بوجع رهيب روحت المستشفى، وعملت نقدر نقول نصف عملية عشان التخدير كان موضعي عشان مش عارفة أستحمل الألم بس".

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وتابعت الفنانة السورية قائلة: "غير كدا أنا كان عندي برد أصلا وبقالي أربع أيام مش باكل كويس ومش بنام كويس وكل شوية بدوخ، بس السبب اللي دخلني المستشفى بالليل وبكل بساطة هو نملة، صدقوني نملة، تخيلوا لما تبقوا طول الوقت بتحاولوا تبقوا أقوى وكويسين وتيجوا على نفسكم وفي الآخر نملة تدخلكم العمليات".

وأوضحت نخلة تفاصيل القرصة التي تعرضت لها، قائلة: "ببساطة نملة قرصتني عملت التهاب بعدين خراج وكل دا أنا فاكرة إنها ناموسة عادية عشان أنا جسمي حساس جدا بس وصلت لدرجة بالليل إني مش عارفة أقعد دقيقة من الوجع والسخونية والدوخة ودخلت الطوارئ على طول والدكتور فتح الخراج طبعا كنت بموت من الوجع بس الحمد لله عدت على خير".

"الحمد لله على كل حال وأنا في بيتي دلوقتي بس يارب أبقى أحسن والجرح يلم بسرعة عشان أقدر أقف تاني"، وبهذه الكلمات اختتمت الفنانة قصة مرضها.

وعلقت الإعلامية شيرين حمدي، على صورة نخلة قائلة: "ألف سلامة حبيبتي"، كما علقت الفنانة عبير منير، والدة الفنانة ملك قورة، قائلة: "ألف ألف سلامة حبيبتي"، وتكررت أمنيات متابعيها لها بالشفاء العاجل.