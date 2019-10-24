طريقة عمل برجر اللحم البريزيه

حضري لأولادك برجر اللحم البريزيه، البارد، وقدميه مع البطاطس المقلية مع السلطات والمقبلات. مقادير برجر اللحم البريزيه كيلو لحم عود كرفس برنوازيه بصلة متوسطة ثوم شرائح فلفل أحمر حلو شرائح فلفل حار ملح - فلفل جوزة الطيب زنجبيل مبشور Advertisements ملعقة بابريكا ملعقة خل بلسمي ملعقة كبيرة وستوشير صوص 1/2 كوب زيت جوز هند بيض كوب بقسماط طريقة تحضير برجر اللحم البريزيه شوحي اللحم مع الثوم والبصل في زيت جوز الهند. ضيفي باقس المقادير مع الخليط، ماعدا البيض والبقسماط. ضيفي الماء، واغلقي الإناء جيدًا بإحكام، واتركيه لأربع ساعات. افرمي الخليط عقب نضجه مع البيض والبقسماط، ثم شكليه لأقراص برجر. اتركيه في الثلاجة، وقدميه مع البطاطس.

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