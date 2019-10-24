في يومه العالمي.. أعراض الروماتيزم الأسباب والعلاج

يوافق اليوم الـ23 من أكتوبر اليوم العالمي للروماتيزم، أو كما يسمى أيضًا "التهاب المفاصل الروماتويدي"، وهو أحد أمراض المناعة الذاتية التي تسبب التهاب المفاصل المزمن ومناطق أخرى من الجسم، كما يسبب التهاب في الأنسجة التي تنتج عادة سائل تزييت للمفاصل، ما يسبب تآكل الغضاريف والعظام، وهذا بحسب موقع "medicinenet".

أعراض الروماتيزم

ألم بالمفاصل، التى تشمل مفاصل القدمين واليدين والركبتين.

تورم المفاصل.

ارتفاع درجة الحرارة.

العرج.

التهاب المفاصل.

الشعور بالتعب المزمن.

احمرار الجلد مكان الإصابة.

تشوه المفصل المصاب.

الشعور بالدفء والسخونة.

تصلب المفصل.

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أسباب الروماتيزم

العوامل الوراثية.

التدخين.

أمراض اللثة.

بكتيريا الأمعاء.

خلل فى الجهاز المناعى.

التعرض لحوادث مباشرة على المفصل.

السمنة.

التعرض للبرودة والرطوبة لفترات طويلة.

الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية والذى يحدث عند الإصابة بحمى الروماتيزم.

علاج الروماتيزم

لا يوجد علاج للروماتيزم، ولكن تُشير الدراسات السريرية إلى أن التعافِي من الأعراض يَحدُث بصورة أفضل عند بَدْء العلاج مُبكِّرًا بالأدوية المعروفة بالأدوية المضادة للروماتيزم، التي تُغَيِّر مسار المرض.

ويشمل العلاج التهاب المفاصل الروماتويدي أو الروماتيزم، ولكنه يتطلب الراحة وممارسة التمارين الرياضية، وتناول الأدوية، وأحيانًا الجراحة.