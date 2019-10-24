كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - عبير سندر أول مدونة فيديو للأزياء والجمال في المملكة العربية السعودية، إضافةً لكونها الوجه الإعلاني لماركات تجميل عدة معروفة، منها "سيفورا"، وبعيدًا عن مجال التجميل والموضة شاركت عبير مؤخرًا في بطولة مسلسل "بنات الملاكمة"، الذي عُرض على قناة mbc وحقق نجاحًا كبيرًا.

استوحي أفكارًا لأزيائكِ من وحي الفاشينيستا عبير سندر



ولاهتمامها بأزيائها ومظهرها وخبرتها في هذا المجال، جمعنا لكِ أحدث اطلالاتها؛ لتستوحي منها أفكارًا تلائم أزياء مناسباتكِ المختلفة.

أزياء يومية من عبير سندر

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لاطلالة يومية بسيطة جاءت عبير بتيشيرت أصفر وبنطال أسود وحذاء رياضي أسود، وتزينت بزيّ مناسب لفصل الخريف الحالي، مكون من بنطال وبلوزة باللون الأحمر، تزينهما خطوط سوداء وحذاء رياضي عصري.

استوحي أفكارًا لأزيائكِ من وحي الفاشينيستا عبير سندر



ونسقت بنطالًا أسود مزينًا بخط بني مع قميص بني مزين بالأبيض والأسود، وتجملت بـ فستان أبيض مزين بالأخضر صُمّم بشكل واسع وأكمام منفوخة، وتألقت بفستان أبيض بأكمام قصيرة زُيّن من الأسفل بوشاح مليء بالنقوش السوداء، وأطلت بمعطف شفاف أزرق عصري مع بلوزة سوداء وتيشيرت أصفر، واختارت فستانًا أصفر قصيرًا واسعًا زُيّن بالبنفسجي وأكملته بحذاء أسود، كما اختارت فستانًا برتقالي اللون بأكمام طويلة صُمّم بشكل واسع وقماش كسرات في الأسفل.

استوحي أفكارًا لأزيائكِ من وحي الفاشينيستا عبير سندر



ولـ اطلالة رياضية تناسب النادي أو المشي بشكلٍ عام، ارتدت بنطالًا وجاكيتًا باللون الأبيض زُينا باللون الأسود، وأكملتهما بربطة شعر بيضاء مزينة بنقوش سوداء وحذاء أبيض رياضي، وظهرت ببنطال أسود وجاكيت أحمر ملون بالأبيض في المنتصف، وزُين بكتابة سوداء، وتزينت بجمبسوت رمادي أكملته بحذاء أبيض لمظهر رياضي.

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