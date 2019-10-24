منى زكي وبلقيس تخطفان الأنظار في دبي شاهدي الصور

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - منى زكي وبلقيس فتحي من النجمات الأكثر شهرة في الوطن العربي، وكون مجالهما مختلفين وقليلًا ما تجمعهما المناسبات الرسمية، غير أنهما اجتمعتا مؤخرًا في دبي في حفل تكريمي للنجوم Dubai Stars وقد انضمت إليهما نجمة بوليوود سونام كابور Sonam Kapoor وقد خطفن الأنظار بأجمل الاطلالات.



منى زكي في فستان أسود قصير من سانت لوران

اطلالة شبابية تألقت بها منى زكي في فستان أسود قصير



تألقت منى زكي في حفل تكريمها في دبي، في اطلالة مميزة جمعت بين الأناقة والعصرية، وكانت عبارة عن فستان أسود قصير باللون الأسود اختارته من سانت لوران Saint Laurent من الخلف مزين بشرائط سوداء كبيرة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأصفر الفوسفوري، أضافت من خلاله لمسات شبابية لافتة.





بلقيس فتحي في اطلالة ناعمة من ديور

بلقيس فتحي في اطلالة أنيقة من ديور





أما بلقيس فتحي المعروفة باطلالاتها الفاخرة، فقد شاهدناها في دبي في حفل تكريمها وقد تألقت في اطلالة أنثوية ناعمة من ديور Dior بدرجات اللون الرمادي، وكانت عبارة عن قميص من الجينز من دون أكمام، وقد نسقت معه تنورة ماكسي بليسيه، وزينت اللوك بحزام عريض من الجلد الأسود وجزمة من دون كعب.



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سونام كابور في اطلالة ناعمة من كلوي

سونام كابور في اطلالة من كلوي





نجمة بوليوود سونام كابور Sonam Kapoor تألقت في المناسبة نفسها بلوك شبابي أنيق اختارته من كلوي Chloe باللون الأزرق الداكن، وكان عبارة عن قميص بليسيه بأكمام طويلة، نسقت معه تنورة ميدي وأكملت الاطلالة بجزمة من الجلد وشنطة يد صغيرة مزينة بشعار الدار.





منى زكي وبلقيس فتحي وسونام كابور Sonam Kapoor خطفن الأنظار في حفل تكريمهنّ في دبي، شاهدي الصور واختاري الاطلالة المفضلة بالنسبة لكِ.