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موديلات شنط يد نسائية موضة ربيع وصيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - برزت خلال عروض أسبوع الموضة في باريس موديلات فخمة من شنط اليد المخصصة لموسم ربيع وصيف 2020، وتميزت بتنوع كبير يرضي جميع الأذواق، خذي فكرة عن أحدث التصاميم وأختاري منها ما يناسب شكل جسمك.



شنط يد مزانة بالريش والأهداب

Valentino
Valentino


نعكست موضة الريش والأهداب على حقائب ربيع 2020، فغطت بعض التصاميم الكبيرة بالكامل مثل حقيبة فالنتينو Valentino البيضاء والتي نرشحها للممشوقات أو حقيبة الكتف الفوشيا متوسطة الحجم من توقيع بالمان Balmain والتي تناسب القصيرات.



شنط يد مطبعة بالشعارات

Giambattista Valli
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كانت شنط اليد المطبعة بالشعارات لا سيما الشعار الأيقوني للدار نجمة عروض أسبوع باريس، فصادفناها لدى جيامباتيستا فالي Giambattista Valli ولويس فيتون Louis Vuitton، أعتمديها لتخفي البطن البارز.



شنط كتف متوسطة الحجم

Miu Miu
Miu Miu


ا تخلو مجموعات الأزياء الجاهزة من شنط الكتف المميزة بأحجامها المتوسطة والتي تضمن لكِ إطلالة عملية مريحة لا تفتقر إلى الأناقة التي تنشدينها في كل الأحوال، كما أنها تناسب جميع أشكال القامات لا سيما القصيرة، طالعي أجمل التصاميم من مجموعات سيلين Celine وشانيل Chanel وميو ميو Miu Miu.



شنط مطبعة موضة الموسم

Alexander McQueen
Alexander McQueen


توفرت بأحجام وموديلات متنوعة، وتميزت بطباعتها المتداخلة والناعمة في ذات الوقت، أعتمدي الشنط الصغيرة من لويس فيتون Louis Vuitton إذا كنتِ قصيرة القامة، وألجئي إلى القطع الكبيرة من ألكسندر ماكوين Alexander McQueen اذا كنتِ ممشوقة ونحيفة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سيدتى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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