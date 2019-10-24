آخر موضة نظارات شمسية من وحي النجمات العربيات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - تعتبر النظارات الشمسية قطعة اكسسوارات أساسية لإطلالة أنيقة وعصرية، لذلك تحرص النجمات على ارتداء النظارات الشمسية في الإطلالات النهارية.



سيرين عبد النور



تألقت سيرين عبد النور كبيرة بتصميم المثلث المقلوب، والتي تناسب مع شكل وجهها، وهي بإطار شفاف، حيث أنها من صيحات الموضة الرائجة.





مايا دياب





تهتم مايا دياب بأناقتها كثيراً وتواكب آخر صيحات الموضة الرائجة، كما أنها جريئة وتحب لفت الأنظار.

وارتدت مايا دياب نظارة مميزة بإطار اسود وبتصميم مستطيل تناسب مع وجهها ونسقتها مع فستان بنقشة جلد الحيوانات.





ميريام فارس



يضاً اعتمدت ميريام فارس نظارة شمسية بالحجم الكبير، حيث أنها من الصيحات البارزة لهذا العام.

واختارت ميريام النظارة باللون الأحمر الداكن لتبدو جذابة وغير تقليدية.





نجوى كرم

نجوى كرم





أما النجمة نجوى كرم، فطبقت صيحة النظارات الشمسية بدون الإطار، واختارتها باللون الأسود وبتصميم مدبب قليلاً من الزاوية الخارجية.





نانسي عجرم

نانسي عجرم





تحرص نانسي عجرم على ارتداء تصاميم متنوعة للنظارات الشمسية، ومؤخراً ظهرت بالنظارة المستديرة، كما اعتمدت نظارة بالتصميم الكلاسيكي.

وفضلت نانسي اختيار النظارات العاكسة كالمرآة.

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