طريقة تنسيق الحجاب النيود بمختلف تدرجاته

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 24 أكتوبر 2019 04:41 صباحاً - تختار كل محجبة ملابسها بعناية وتعمل على تنسيقها لناحية الستايل والألوان والخامات، كما تضيف إليها الأكسسوارات المثالية التي تكملها بطريقة مميزة، كما تختار انتقاء ربطة حجابها ولونها. وفي حين تلجأ الكثيرات الى الحل الأبسط والأسرع والأكثر أماناً وهي إما السكارف الأسود أو الأبيض، ولكن هل فكرت بالحجاب النيود بمختلف تدرجاته؟





تنسيق السكارف على طريقة الفاشينيستا المحجبات





نعم، السكارف النيود قادر على أن يتماشى مع شتى ملابسك مهما كان ستايلها أو لونهاوصور الفاشينيستا المحجبات بلوكات آسرة مع السكارف النيود غير دليل على ذلك. اللافت أنه ثمة طرق كثيرة لتنسيق السكارف النيود مع ألوان ملابسك، فهو حليف غاية بالشياكة لإطلالة بالأسود بالكامل للوك مسائي ساحر. للإطلالات المنعشة النهارية والخروجات للغداء، الأبيض مع النيود هما حلف فولاذي لا يقام ويصعب أن لا تلحظي رقيهما سوياً. أما إن كنت تبحثين عن إطلالة رومانسية ساحرة، فتوب بالأزرق أو سترة بلايزر بالزهري سيمنحانك طلة ناعمة ومفعمة بالأنوثة تصبو اليها كل سيدة. حتى أنه بوسعك أن تنسقي حجابك النيود مع لوك بالأحمر لستايل غير متوقع.



ربطات سكارف متنوعة ولكن مميزة

تنسيق السكارف على طريقة الفاشينيستا



أما لناحية ربطات السكارف النيود، فكل ستايلات الربطات تليق بهذا اللون، أكانت جانبية أو اخترتها على شكل توربان أو عمامة، أو حتى الحجاب الطويل المنسدل. فربطة الحجاب تعتمد تماماً على ستايل الملابس وشكل وجهك ونمط شخصيتك. ولكن يبقى الحجاب النيود صديق كافة لوكاتك على اختلاف ستايلاتها الرياضية والرسمية والمسائية والنهارية وغيرها... وهو دوماً ما يضيف اليك السحر الذي لا يقاوم تماماً والمميز أنه لن يوقعك في فخ الروتين لأنه ثمة عدد كبير للغاية من تدرجات النيود مثل النيود البيج والنيود الزهري والنيود المشمشي والنيود المات والنيود اللامع مع ومضات من الذهبي... فلا تترددي بتنسيق هذا الحجاب مع ملابسك لتختصري الوقت وتحصلي على لوكات غاية بالروعة.

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