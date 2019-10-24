أعراض الهربس.. الأسباب والعلاج

الهربس هو عدوى تسببها فيروس الهربس البسيط، يؤثر هذا الفيروس على الأعضاء التناسلية الخارجية ومنطقة الشرج والأسطح المخاطية والجلد في أجزاء أخرى من الجسم.

هناك نوعان من فيروسات الهربس البسيط: HSV-1 (نوع الهربس 1، أو الهربس الفموي) و HSV-2 (الهربس النوع 2، أو الهربس التناسلي).

أعراض الهربس

بثور وتقرح على الأعضاء التناسلية الخارجية، في المهبل، أو على عنق الرح.

مإفرازات مهبلية.

ألم وحكة.

تضخم الغدد الليمفاوية.

ألم عند التبول.

ارتفاع في درجة الحرارة (حمى).

الشعور بالضيق.

القروح الباردة حول الفم.

بثور حمراء على الجلد.

في معظم الحالات، تلتئم القرحة، ولن يكون لدى الفرد أي ندوب دائمة.

أعراض الإصابة المتكررة

الأعراض التي تحدث في عدوى متكررة تميل إلى أن تكون أقل حدة ولا تدوم طالما كانت في مرحلة الإصابة أولية. عادة، لن تستمر الأعراض أكثر من 10 أيام وتشمل:

حرق أو تشوش حول الأعضاء التناسلية قبل ظهور بثور.

قد تصاب النساء بثور وتقرحات في عنق الرحم.

القروح الباردة حول الفم.

بثور حمراء.

أسباب الإصابة بالهربس

عندما يكون HSV موجودًا على سطح جلد الشخص المصاب، يمكن بسهولة نقله إلى شخص آخر من خلال الجلد الرطب الذي يربط الفم والشرج والأعضاء التناسلية.

قد ينتشر الفيروس أيضًا إلى فرد آخر من خلال مناطق أخرى من الجلد، وكذلك العينين.

لا يمكن للإنسان أن يصاب بفيروس HSV عن طريق لمس جسم أو سطح عمل أو مغسلة أو منشفة تم لمسها من قبل شخص مصاب.

يمكن أن تحدث العدوى بالطرق التالية:

تقاسم اللعاب.

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الاتصال الجنسي مع شخص مصاب.

من المرجح أن ينتقل الفيروس قبل ظهور البثور مباشرة، وعندما يكون مرئيًا، وإلى أن يتم التئام البثور تمامًا من الممكن أن ينتقل فيروس الهربس البسيط إلى شخص آخر في حالة عدم وجود علامات لتفشي المرض.

إذا كانت الأم المصابة بالهربس التناسلي مصابة بالتهاب أثناء الولادة، فمن المحتمل أن تنتقل العدوى إلى الطفل.

علاج الهربس

العلاجات المنزلية

تناول مسكنات الألم، مثل أسيتامينوفين أو إيبوبروفين.

الاستحمام في الماء المملح قليلاً يساعد في تخفيف الأعراض.

الجلوس في حمام دافئ.

وضع المرهم على المنطقة المصابة.

تجنب الملابس الضيقة حول المنطقة المصابة.

غسل اليدين جيدًا، خاصةً بعد لمس المنطقة المصابة.

الامتناع عن ممارسة النشاط الجنسي حتى تختفي الأعراض.

إذا كان التبول مؤلماً، ضع بعض الكريم أو المستحضر على مجرى البول، على سبيل المثال يدوكائين.

يجد بعض الناس أن استخدام عبوات الثلج يمكن أن يساعد، لا تقم أبدًا بوضع الثلج مباشرة على الجلد، فقم دائمًا بلفه بقطعة قماش أو منشفة أولاً.

العلاج بالأدوية:

لا يوجد دواء يمكنه التخلص من فيروس الهربس. قد يصف الأطباء مضادات الفيروسات، مثل الأسيكلوفير، الذي يمنع الفيروس من التكاثر. سوف تساعد الأدوية المضادة للفيروسات على تفشي المرض بشكل أسرع كما ستساعد أيضًا في تقليل حدة الأعراض.

يصف الأطباء عادة الأدوية المضادة للفيروسات في أول مرة يصاب فيها الشخص بأعراض. بما أن الفاشيات المتكررة عادة ما تكون خفيفة، فإن العلاج ليس ضروريًا في العادة.

العلاج العرضي والعلاج القمعي:

العلاج العرضي هو عادة للأشخاص الذين يضابون أقل من ست مرات في 1 سنة. قد يصف الأطباء دورة 5 أيام من الأدوية المضادة للفيروسات في كل مرة تظهر فيها الأعراض.

يصف الأطباء علاجًا قمعيًا إذا تعرض الشخص لأكثر من ست مرات خلال عام. في بعض الحالات، يوصي الطبيب بأن يأخذ الفرد العلاج اليومي المضاد للفيروسات إلى أجل غير مسمى.

الهدف هنا هو منع التكرار. على الرغم من أن العلاج القمعي يقلل بشكل كبير من خطر انتقال فيروس الهربس البسيط إلى شريك، إلا أنه لا يزال هناك خطر.