دائما ما تبحث السيدات عن أطباق خفيفة وصحية لتجهيزها لأسرتها ولذلك تنصح "هُن" بطبق ستيك مقطع بالكنتالوب على طريقة الشيف غادة جميل. مقادير ستيك بالكنتالوب لحمة ستيك معجون كاري أخضر هندي كنتالوب بصل ثوم Advertisements زبدة طريقة تحضير ستيك بالكنتالوب تشّوح اللحمة في الزبدة ثم تقطع يضاف الثوم والبصل وتشّوح يضاف معجون الكاري الأخضر الهندي وقليل من الكريمة يضاف الكنتالوب تقدم ساخنة مع البطاطس البيوريه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة عمل ستيك بالكنتالوب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.