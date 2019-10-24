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طريقة عمل ستيك بالكنتالوب

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دائما ما تبحث السيدات عن أطباق خفيفة وصحية لتجهيزها لأسرتها ولذلك تنصح "هُن" بطبق ستيك مقطع بالكنتالوب على طريقة الشيف غادة جميل.

مقادير ستيك بالكنتالوب

لحمة ستيك

معجون كاري أخضر هندي

كنتالوب

بصل

ثوم

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زبدة

 

طريقة تحضير ستيك بالكنتالوب

تشّوح اللحمة في الزبدة ثم تقطع

 يضاف الثوم والبصل وتشّوح

 يضاف معجون الكاري الأخضر الهندي وقليل من الكريمة

 يضاف الكنتالوب

 تقدم ساخنة مع البطاطس البيوريه

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