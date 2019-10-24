طريقة عمل السلمون بصوص الترياكي

سمك السلمون غني بـ فيتامين B12، وهو مفيد نظرا لما يحتويه من عناصر غذائية كثيرة. وتعتبر وصفة سمك السلمون بصوص الترياكي من المطبخ الأوروبي ويمكنك تقديمها بخطوات بسيطة. المقادير سلمون ستيك. ملح وفلفل أسود (حسب الرغبة). زيت زيتون. زبد. مشروم. جزر. كوسة. باذنجان. بروكلي. مقادير صوص الترياكي صويا صوص. عسل أبيض. Advertisements زبد. جنزبيل بودر. خل. طريقة التحضير يشوح السلمون على النار في زيت الزيتون والزبد. يتبل بالملح حتى يتحمر على جميع الجوانب ثم يرفع. يحمر المشروم في نفس مكان السلمون مع ملح وفلفل أسود. تقطع الخضروات شرائح وتطهى على البخار. يقدم السلمون مع الخضار وصوص الترياكي. طريقة تحضير صوص الترياكي يشوح الجنزبيل مع الزبد على النار. يضاف الصويا صوص إلى الجنزبيل والعسل والخل. يقلب الصوص على نار هادئة حتى يصل لقوام غليظ وتضاف ملعقة زبد وتقلب ويقدم.

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