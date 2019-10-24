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تعرضت الفنانة هنا الزاهد، لهجوم من إحدى المُتابعات لها، عقب نشرها صورة جديدة لها، تظهر من خلالها بسترة سوداء "كت" وبنطلون باللون الزيتي، مع الشعر الكيرلي المعتاد والمكياج البسيط.
لتعلق إحدى المُتابعات، قائلة: "طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات.. الإنسان بينسى بسرعة".
الأمر الذي دفع الفنانة للرد، قائلة: "هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت يا جماعة، احترموا خصوصيات الناس عيب كدة فى إيه؟".
وتعد تلك الصور هي الأولى للفنانة، عقب وفاة طليق والدتها، الفنان طلعت زكريا.
وتوفي الفنان طلعت زكريا، منذ أسبوعان، عن عمر يناهز 59 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.
وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب طلعت زكريا.. متابعة تنتقد هنا الزاهد.. والفنانة: "احترموا خصوصيات الناس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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