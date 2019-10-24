بسبب طلعت زكريا.. متابعة تنتقد هنا الزاهد.. والفنانة: "احترموا خصوصيات الناس"

تعرضت الفنانة هنا الزاهد، لهجوم من إحدى المُتابعات لها، عقب نشرها صورة جديدة لها، تظهر من خلالها بسترة سوداء "كت" وبنطلون باللون الزيتي، مع الشعر الكيرلي المعتاد والمكياج البسيط.

لتعلق إحدى المُتابعات، قائلة: "طلعت زكريا يمكن ما صار له شهر مات.. الإنسان بينسى بسرعة".

الأمر الذي دفع الفنانة للرد، قائلة: "هو عشان نزلت صورة يبقى نسيت يا جماعة، احترموا خصوصيات الناس عيب كدة فى إيه؟".

Advertisements

وتعد تلك الصور هي الأولى للفنانة، عقب وفاة طليق والدتها، الفنان طلعت زكريا.

وتوفي الفنان طلعت زكريا، منذ أسبوعان، عن عمر يناهز 59 عاما، إثر تعرضه لأزمة صحية دخل على إثرها أحد مستشفيات القاهرة.

وولد الفنان الراحل في 29 مارس 1960 بالإسكندرية، وفي سبتمبر 2007 أصيب بالتهاب في أحد شرايين المخ، ما أدى لدخوله في غيبوبة، لكنه تعافى منها لاحقا، قبل نقله صباح أمس إلى المستشفى لوضعه تحت الرعاية الطبية الخاصة، لتصعد روحه إلى بارئها عصرا.