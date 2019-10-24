الامارات | إصدارات «زايد للثقافة الإسلامية» بـ 13 لغة في فرانكفورت

شكرا لقرائتكم خبر عن إصدارات «زايد للثقافة الإسلامية» بـ 13 لغة في فرانكفورت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرضت دار زايد للثقافة الإسلامية، خلال مشاركتها في الدورة الـ71 من معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، التي اختتمت أخيراً، 150 إصداراً بـ13 لغة.

وتضمنت مشاركة الدار استعراضاً للإصدارات التي تسلّط الضوء على الثقافة الإسلامية وتعاليم الإسلام وقيمه، إضافة إلى مجموعة من الكتب الموجهة للأطفال والشباب، تتناول تعزيز قيم التسامح والتآلف، علاوة على إصدارات باللغة العربية تخدم غير الناطقين بها، إلى جانب منصة وثيقة المليون متسامح، التي لاقت إقبالاً كبيراً من زوار المعرض.

وعرضت 21 إصداراً جديداً متعدد اللغات، من ضمنها إصدارات ثقافية باللغة الألمانية، وتم توزيعها على مختلف الشرائح المستفيدة والمتحدثة بهذه اللغة.

وعقد وفد الدار لقاءات مع منظّمات نشر عالمية، وناقش مدى إمكانية تحقيق النشر العالمي المشترك.