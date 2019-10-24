الامارات | البوت العسكري لإطلالة نسائية قوية

شكرا لقرائتكم خبر عن البوت العسكري لإطلالة نسائية قوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «Elle» الألمانية بأن البوت العسكري «Combat Boot»، يمثل نجم موضة الأحذية النسائية هذا الموسم، ليمنح المرأة إطلالة قوية تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها. وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أن البوت العسكري يمتاز بطابع عملي، وشخصية شرسة يرسم ملامحها النعل الضخم، والأربطة والسحّاب (السوستة) والأبازيم. ولتخفيف الطابع الذكوري القوي، يمكن تنسيق البوت مع قطع مفعمة بالرقة والأنوثة مثل فستان ذي قصّة انسيابية أو تنورة تزدان بنقوش الكاروه، أو خامات فاخرة وناعمة كالحرير والدانتيل والأورجانزا؛ حيث تخلق هذه التوليفات تبايناً مثيراً يخطف الأنظار. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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