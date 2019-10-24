الامارات | «طيران الإمارات»: عروض حصرية في «ماي إيميريتس باس»

شكرا لقرائتكم خبر عن «طيران الإمارات»: عروض حصرية في «ماي إيميريتس باس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «طيران الإمارات» أنه أصبح بإمكان مسافري الناقلة استكشاف المزيد من معالم دبي، والاستفادة من أسعار مخفضة وعروض حصرية، من خلال «ماي إيميريتس باس My Emirates Pass»، التي تحوّل بطاقة الصعود إلى الطائرة إلى بطاقة عضوية حصرية. وتصل الحسومات إلى 50% في ما يزيد على 500 من أبرز وجهات التسوق والترفيه.

وبموجب البرنامج، فإن الفرصة متاحة أمام المسافرين على رحلات «طيران الإمارات» إلى دبي أو عبرها، اعتباراً من الأول من يناير حتى 31 مارس المقبل، بمجرد إبراز بطاقات صعودهم على طائرات الناقلة وبطاقة تعريف شخصية.

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ويستفيد المسافرون إلى دبي خلال الفترة من 26 ديسمبر حتى الأول من فبراير المقبل من العروض التي يوفرها مهرجان دبي للتسوق 2020. ويقدم الحدث خمسة أسابيع من الحسومات في عدد كبير من مراكز التسوق.

وقال نائب رئيس «طيران الإمارات» للمنتجات التجارية، محمد الهاشمي، إن «دبي مدينة متميزة وتقدم تجارب تمتّع عملاءنا على مدار العام، كما تعد إحدى المدن الأكثر تفضيلاً عندما يتعلق الأمر بتجارب التسوق وزيارة المعالم وتناول الطعام».

وأضاف «يستمتع المسافرون إلى دبي بعروض لا تضاهى بفضل (ماي إيميريتس باس) ومهرجان دبي للتسوق، ونتطلع إلى مزيد من التعاون مع شركائنا لضمان توفير أفضل تجارب لهم».