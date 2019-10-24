الامارات | «الفجيرة الثقافية» تستعرض تجربة «منصة 2071»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الفجيرة الثقافية» تستعرض تجربة «منصة 2071» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شاركت جمعية الفجيرة الاجتماعية الثقافية في المؤتمر العالمي الخامس للريادة والابتكار والتميز، الذي اختتمت فعالياته، أمس، في مركز رأس الخيمة للاحتفالات.

واستعرضت الأمين العام للجمعية، الباحثة حياة الحمادي، في ورقة العمل التي قدمتها، خلال الجلسة الثانية باليوم الثاني من المؤتمر، تجربة الجمعية في تأسيس «منصة 2071»، التي تعنى بمجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل.

Advertisements

وتطرقت إلى أهداف المنصة المتمثلة في أربعة محاور: الإسهام في نشر ثقافة الابتكار بالمجتمع، وتسليط الضوء على المبتكرين والمواهب الإبداعية وإبرازهم اجتماعياً وإعلامياً، وتعريف المجتمع بأبرز الخبراء والمتميزين في مجال الابتكار واستشراف المستقبل، وتنمية المهارات الإبداعية والابتكارية، مشيرة إلى أبرز إنجازات «منصة 2071» التي أسهمت في تحقيق أهدافها الرامية إلى تطوير مجتمع قائم على المعرفة والابتكار.

واختتمت الحمادي ورقتها باستعراض أهم المحطات المضيئة في مسيرة جمعية الفجيرة الثقافية، خلال الأعوام القليلة الماضية، معتبرة أن تلك النجاحات تعود إلى الأسلوب المبتكر الذي تعمل به الإدارة التفاعلية للجمعية، من خلال نظام المبادرات الخلاق، المعمول به في دول العالم المتقدم.

• «الفجيرة الثقافية» حققت نجاحات تعود إلى الأسلوب المبتكر الذي تعمل به.