الامارات | ربطة العنق تغزو الموضة النسائية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت مجلة «Cosmopolitan» الألمانية بأن ربطة العنق تغزو الموضة النسائية، لتمنح المرأة إطلالة أنيقة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال أنه يمكن ارتداء ربطة عنق بلون البلوزة نفسه أو بلون مغاير عنها، لمزيد من الجرأة والجاذبية.
وأشارت المجلة إلى أن ربطة العنق لا يجوز أن تكون طويلة للغاية، حيث ينبغي أن يصل طولها إلى السرة، مع إمكانية إدخالها في السروال أو التنورة لإضفاء لمسة أنوثة عليها.
ويمكن تحقيق التأثير ذاته أيضاً من خلال تنسيق ربطة العنق مع تنورة البليسيه ذات الطيّات، التي تنطق بالرقة والأنوثة.
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