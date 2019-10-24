الامارات | مؤسس «هواوي»: الإمارات بلد لا يرضى بديلاً عن النجاح

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسس «هواوي»: الإمارات بلد لا يرضى بديلاً عن النجاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في أول لقاء له مع قناة عربية، أكد المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة هواوي الصينية، رن تشنغ فاي، لقناة أبوظبي: «أن الإمارات بلد عظيم، ولا يرضى بديلاً عن النجاح»، وأشار رن تشنغ أنه قام بأول زيارة إلى دبى في ١٩٩٦، في طريقه إلى الأمم المتحدة للمشاركة في أنشطة الأمم المتحدة حول «النفط مقابل الغذاء»، وكانت دبي في ذلك الوقت كشأن الإمارات عموماً حتى اليوم تمر بمرحلة البناء والتشييد على نطاق واسع، مبدياً إعجابه بثقافة دبي المفتوحة والمتنوعة، ومتأثراً بتجربة دبي كثيراً، وقال إن الشعب الإماراتي يتميز بالشجاعة وروح الكفاح والمثابرة والانفتاح، متذكراً أنه قرأ كتاباً عن الوالد الراحل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي يعتبره الشعب الإماراتي والدهم جميعاً، قائلاً: لقد أعجبت بعظمة شخصيته ورؤيته ونهج حياته. وعلى ضوء تأثري بالتجربة الإماراتية، بعد عودتي إلى الصين كتبت مقالة تحت عنوان: «الموارد الطبيعية ستنتهي ولكن الثقافة ستبقى إلى الأبد»، وبرأيي الشخصي، أعتقد أنه يجب علينا أن نطور الحقول النفطية والمناجم والغابات في عقول الناس، وننجح بروح الكفاح والثقافة المفتوحة، الإمارات حققت تطوراً وازدهاراً كبيراً، بفضل التسامح الديني والاجتماعي، حيث باتت نموذجاً للتنمية في المنطقة.

وأضاف تعد الإمارات المركز التجاري للعالم اليوم، وهي دولة تتمتع بفسيفساء غنية من عدد كبير من المقيمين من أكثر من 200 جنسية، وأظن أنه يمكن للإمارات أن تتعلم من تجربة الولايات المتحدة، التي تحولت من بلد ضعيف إلى أقوى بلد بالعالم في 200 سنة، من خلال جذب الأكفاء من كل أنحاء العالم.

الإمارات حققت ازدهاراً كبيراً، بفضل التسامح الديني والاجتماعي.