الامارات | البليزر.. إطلالة هادئة تكتسي بالكاكي

شكرا لقرائتكم خبر عن البليزر.. إطلالة هادئة تكتسي بالكاكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يكتسي البليزر النسائي باللون الكاكي ليمنح المرأة إطلالة أنيقة وهادئة. وأوضحت مجلة «Elle» الألمانية أن البليزر النسائي يتألق هذا الموسم بدرجات الكاكي، التي تمتد من البيج إلى الأخضر الداكن، مشيرة إلى أنه يتناغم بشكل عام مع الأبيض والكريمي والبيج.

وأضافت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن البليزر الكاكي يمتاز بتنوع إمكانات تنسيقه، حيث يمكن الحصول على إطلالة كلاسيكية أنيقة من خلال تنسيقه مع سروال قماشي بدرجة اللون نفسها، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال من خلال تنسيق البليزر الكاكي مع سروال جينز.