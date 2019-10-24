الامارات | أجندة «ON.DXB» في دبي.. حافلة بالفعاليات والمشاهير

شكرا لقرائتكم خبر عن أجندة «ON.DXB» في دبي.. حافلة بالفعاليات والمشاهير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحفل النسخة الأولى من مهرجان ON.DXB، الملتقى الإقليمي لتطوير المحتوى والإعلام الجديد والمواهب الإقليمية في مختلف مجالاته، الذي ينظم في الفترة من 21 إلى 23 نوفمبر المقبل، في مدينة دبي للاستديوهات، بأجندة حافلة بالنقاشات وورش العمل والحفلات الموسيقية والعروض الحية، التي تقدمها مجموعة من صنّاع الأفلام والخبراء والمتخصصين ونجوم الإعلام.

وتشمل قائمة المتحدثين في المهرجان المخرج والمنتج السينمائي الأميركي سبايك لي، والمغني البريطاني كانو، والممثلة والمنتجة ليزا كوشي، وصانع المحتوى المتخصص في الألعاب الإلكترونية، السعودي ريان الأحمري، الذي يمتلك ملايين المتابعين على صفحاته في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب مجموعة من صنّاع الأفلام والمحتوى والموسيقى من الإمارات والمنطقة.

ويهدف المهرجان - الذي يأتي بمبادرة من مدينة دبي للإعلام، بالتعاون مع لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي - إلى تعزيز نمو قطاع صناعات تطوير المحتوى والإعلام الجديد، ويشكل فرصة للمواهب في صناعات الأفلام والفيديو والموسيقى والألعاب الإلكترونية، أو المحتوى التفاعلي لعرض إبداعاتهم أمام جمهور واسع من المستثمرين والمشاهير وأصحاب الخبرة والتجارب في هذه المجالات.

وجهة عالمية

وأكد المدير العام لمدينة دبي للإعلام، ماجد السويدي، إن «منصة المهرجان تجسّد ترجمة فعلية للرؤية والتوجهات الاستراتيجية التي تنتهجها المدينة، في سبيل تعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية ومركزاً لصناعة المحتوى الإعلامي، إضافة إلى جهودنا الرامية إلى تطوير الكفاءات ودعم المواهب محلياً وإقليمياً».

وأضاف: «يأتي استقطاب نجوم ومشاهير عالميين بمثابة تأكيد واضح على التزامنا بتوفير منصّة تربطهم بالجيل الجديد من الكفاءات وصنّاع المحتوى الإعلامي، ونطمح إلى أن تسهم مشاركاتهم في إلهام المواهب الشابة، ودعمهم للوصول إلى العالمية».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، جمال الشريف: «لطالما شكلت دبي خياراً جذاباً لصانعي الأفلام من جميع أنحاء العالم؛ لما تمتلكه من بيئة تشريعية محفزة لتنمية الأعمال وإطار تنظيمي مرن، وهذا ما يمَكن دبي من مواكبة التغيرات المتسارعة التي تشهدها الصناعات الإبداعية كالسينما والموسيقى والألعاب، ونسعى من خلال المهرجان إلى تمكين المواهب الناشئة من الاستفادة من هذا المناخ».

محتوى إبداعي

وتلقى المهرجان أكثر من 250 مشاركة لمختلف أنواع المحتوى الإبداعي وبلغات مختلفة، بما في ذلك الأفلام الوثائقية القصيرة والأفلام القصيرة والفيديو ونماذج للألعاب الإلكترونية أو المحتوى التفاعلي والموسيقى، وذلك بعد أن أتيح المجال للمواهب من المنطقة بالتسجيل ومشاركة المحتوى للتنافس على استعراضه عبر منصات المهرجان وأمام شريحة واسعة من المشاهير والمحترفين والمؤسسات العالمية والجمهور.

Advertisements

وتشارك في المهرجان نخبة من صنّاع السينما العربية والأجنبية، من بينهم أسري بينداتشا، المخرج السينمائي الذي يتخذ من دبي مقراً له، وهو صاحب الفيلم الوثائقي «فولو مي»، ومصطفى عباس، المخرج السينمائي الإماراتي الذي أخرج فيلم «حالة غروب» والذي عرض في مهرجان كان السينمائي، وأفنان القاسمي، كاتبة مسلسل بنات الملاكمة.

كما تشارك في المهرجان نخبة من صنّاع الفيديو والمحتوى التفاعلي. وسيتمثل قطاع الموسيقى الإقليمي عبر حضور نائب رئيس «أنغامي» في دول مجلس التعاون الخليجي، إيلي أبوصالح، ومدير عام «سوني ميوزيك»، مايك فيربورن، ومؤسس مهرجان وصلة للموسيقى العربية البديلة، عمرو رمضان.

أرض الحدث

وتضم أرض الحدث ON.DXB منطقتين رئيستين: «إنداستري إرينا»، و«فيستيفال سكوير».

للإطلاع على الموضوع بشكل كامل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

21

نوفمبر المقبل تنطلق

النسخة الأولى من

المهرجان في مدينة

دبي للاستديوهات.