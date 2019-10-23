ملكة جمال مصر تسخر من "غرق مدينة نصر": "هجرة غير شرعية من مكرم لأول عباس"

سخرت ريم رأفت، ملكة جمال مصر السابقة، مما سببته هطول الأمطار بغزارة على محافظة القاهرة، والتي أدت لشلل مروري نتيجة لارتفاع متوسط المياه في بعض المناطق، على رأسها "مدينة نصر".

وشاركت "رأفت" بصورة "كوميك" لمجموعة من الأشخاص على "مركب" مُرفقة بتعليق: "هجرة غير شرعية من مكرم لأول عباس".

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سقوط الأمطار وتعطيل الدراسة

وكانت محافظة القاهرة، شهدت، أمس، هطول أمطار غزيرة على عديد من المناطق، على رأسها مدينة نصر، الذي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المقاطع التي ترصد غزارة المياه، وغلق الأنفاق، وازدحام الطُرق، بشكل مُبالغ فيه.

ومن جانبه قرّر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تعطيل الدراسة اليوم بكل من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، بجميع المدارس والجامعات.

جاء ذلك بناء على تقارير تلقاها رئيس الوزراء، من هيئة الأرصاد الجوية، بشأن احتمال سقوط أمطار غزيرة، على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى، أكثر مما حدث أمس.