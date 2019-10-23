طقس سيئ وأمطار.. نصائح لحماية بشرتك من تقلبات الجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد:

تعاني بعض النساء من شحوب وجفاف البشرة، الناتجين عن تقلبات الجو وتغيير الفصول، ويحتجن لعناية خاصة ورتينٍ يومي للتمتع ببشرة ناعمة وصحية.

ونصحت خبيرة العناية بالبشرة، خلود أحمد، باتباع الخطوات التالية لحماية بشرتك من تقلبات الجو:

- احرصِ على ترطيب البشرة يوميًا، وإذ كنتِ تعاني من الجفاف والتشققات عليكِ وضعه كل ساعتين، وبعد الاستحمام وقبل النوم ويمكن استخدام الفازلين الطبي أو زيت جوز الهند.

-حتى مع الأجواء الممطرة ضعى واقي الشمس كل ساعتين لحماية بشرتك والحفاظ على نعومتها.

- تجنبِ تقشير الجلد عن عمد ويفضل تركه يتساقط تلقائيًا.

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- تقشير البشرة بلطف عن طريق حركات دائرية خفيفة، واستخدام السيروم المناسب لنوع البشرة مرة واحدة يوميًا على الأقل.

-عليكِ الحفاظ على ترطيب البشرة الدائم، خاصة في الشتاء، وعمل تقشير للوجه مرة في الأسبوع، والحرص على شرب المياه باستمرار، لأن وضع المكياج على بشرة جافة، يتسبب في تشققه ويفسد مظهرها.

-بعد تعرض بشرتك للمطر عليك تنظيفها جيدًا باستخدام الغسول المناسب، ووضع تونك لتقليل المسام الواسعة، واستخدام كريم مرطب.

-بعد وضع الميكب الخاص بك، يفضل رش سبراي ليثبت الميكب، ولا يجعله يتأثر بعوامل الجو.

-عند وضع مكياج والنزول في المطر عليكِ اعتماد مكياج "Water proof"، وهو نوع مقاوم للماء وتقلبات الجو.